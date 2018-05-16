Бразильские велосипедисты едва спаслись от поезда в железнодорожном туннеле

Два велосипедиста из Волта-Редонды решили проехать по железнодорожному туннелю, однако, реализуя задуманное, вовремя заметили несущийся из темноты поезд. В панике они попытались спастись: один на велосипеде, а второй бегом, бросив своего стального друга в темноте. Обоим повезло, и смельчаки выбрались из туннеля за несколько секунд до появления локомотива.

Пережитый стресс не остановил бесшабашных храбрецов: неожиданно для самих себя они сразу попробовали сделать тоже самое, и им это удалось. По пути друзья захватили брошенный велосипед и, двигаясь по шпалам, быстро достигли другого конца туннеля.

Один из велосипедистов, переживших это приключение, Джедсон Гил Миранда, уже прокомментировал свой поступок, назвав его «звериным импульсом», и посоветовал никому больше так не делать, поскольку это «высокий и ненужный риск».