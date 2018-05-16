На Калининградской железной дороге планируют разработать и реализовать новый транзитный продукт

«Сегодня процент повреждаемости легковых автомобилей премиум-класса при доставке традиционным морским путем достигает 80%, а при железнодорожной перевозке сохранность такого груза может быть обеспечена на 100%», — пояснил он. По словам В. Голомолзина, столь высокий уровень сохранности может быть обеспечен при использовании специализированного подвижного состава, выпускаемого в Германии. Он также добавил, что речь может идти и об обратной загрузке. В этом случае из Штутгарта (Германия) в Китай будут отправляться автомобили марки Mercedes, изготовленные в Европе, а обратно — также автомашины премиум-класса, но выпущенные в Китае.