Пенсионерам района Арбат расскажут об изменениях Правил дорожно-транспортного движения

С постоянными посетителями Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 17 мая поговорят о нововведениях в Правилах дорожно-транспортного движения.

Она добавила, что желающие смогут задать представителю ГИБДД интересующие вопросы и получить подробные консультации.