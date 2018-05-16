Пенсионерам района Арбат расскажут об изменениях Правил дорожно-транспортного движения 

С постоянными посетителями Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 17 мая поговорят о нововведениях в Правилах дорожно-транспортного движения.
— С пенсионерами встретится сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Он напомнит о нововведениях в этой сфере, побеседует о правилах безопасности. Посетители поговорят о необходимости ношения сигнальных жилетов для велосипедистов и правилах передвижения на двухколесном транспорте, — рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО «Арбат» Ольга Бакулина.
Она добавила, что желающие смогут задать представителю ГИБДД интересующие вопросы и получить подробные консультации.