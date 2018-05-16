Серфинг в России: поймать прибой от Калининграда до Камчатки

19 мая на экраны выходит фильм «Прибой» — первый полнометражный документальный проект о российском серфинге. Этот спорт — нетипичный для России. Локальный серфинг появился в 2007-2008 годах. С тех пор российская серф-культура активно развивается — Федерация Серфинга проводит регулярные чемпионаты, открываются новые серф-школы, а количество желающих встать на доску на Балтийском или Черном море увеличивается в разы ежегодно.

Один из создателей фильма «Прибой», серфер и блогер Сергей Расшиваев , поделился, куда и как в России ехать любителям покататься на волнах.

Где кататься?

Вопреки заблуждениям в России масса мест для серфинга: Калининград, Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Владивосток, Абхазия, Крым, Арктика, Курилы, Сахалин.

Начинать осваивать доску лучше там, где есть серфинг-школы — это Санкт-Петербург, Калининград, Крым, Камчатка, Владивосток. В более «диких» местах от спортсмена требуется высокий уровень мастерства и серьёзная подготовка. Безусловно, у каждой локации есть свои особенности.

• В мягком субтропическом климате Сочи волны — нечастые и не всегда ровные, но, как правило, высокие. Черное море дает большое количество спотов для катания. Что важно — комфортно серфить здесь можно круглый год.

• В Балтийском море волны зависят от ветра, но здесь они стабильные и позволяют сделать несколько разворотов. Подходов к воде тоже масса — катаются по всей Калининградской области, от Куршской косы до города Балтийска.

• В Санкт-Петербурге серфингом занимаются в Финском заливе и на озере Ладога. Здесь волны и свеллы также зависят от ветра.

• Владивосток дает возможность ощутить то, ради чего многие едут на Бали — большие волны. Правда, они непредсказуемы и их приходится ждать. Можно кататься в самом городе, а можно отправиться на острова.

• Пляж Халактырский на Камчатском полуострове — идеальное место для серфинга с мощными и стабильными океанскими волнами. Камчатка считается одним из лучших мест для серфинга в России.

• Курильские острова и Баренцево море — непростые локации для продвинутых серферов. Трудности создают не только дальняя дорога и подготовка снаряжения, но и изолированность этих спотов — рассчитывать приходится только на себя.

Что взять с собой?

Серфинг прекрасен тем, что требует минимум экипировки: в идеале нужна только доска и волны. Правда, такой набор в России возможен разве что в сезон в Сочи или Абхазии. В других регионах придется утепляться.

Чтобы не замерзнуть, понадобится полный гидрокостюм, закрывающий все тело, гидроварежки, защитный капюшон и гидроботинки.

Гидрокостюмы различаются по плотности, поэтому стоит выбирать самый плотный тип с современными технологиями проклейки и сшивки швов. Плавники для серфборда, поводки и другие аксессуары опциональны, каждый волен выбирать на свой вкус.

При планировании поездки к труднодоступным спотам в Арктике и на Дальнем Востоке необходимо тщательно подготовить походное снаряжение, собрать оптимальный набор «скорой помощи», распланировать провизию и продумать средства связи. Такая поездка мало отличается от экстремальных экспедиций, и к ней стоит отнестись со всей серьёзностью.

Как добраться?

В России не так много мест с «большой водой», куда можно с легкостью добраться, но, если такая возможность есть — лучше выбирать автомобиль. Он дает мобильность и свободу передвижения, не привязывая вас к одному месту или к расписанию общественного транспорта.

Еще одним неоспоримым преимуществом путешествия на автомобиле является экономичность. Вместе с Сергеем Расшиваемым сравнили расходы на примере поездки в Калининград. Поездка в машине на четверых: свободный провоз экипировки и багажа, полный бак бензина в обе стороны и страховка в среднем обойдется в 9 000 рублей. Перелет из Москвы на одного в обе стороны — от 6 000 рублей, прокат доски без залога — от 2 000 рублей в час.

Для перевоза экипировки и почти неограниченного количества багажа вам понадобится вместительный автомобиль. Одной из оптимальных моделей для серф-экспедиций в России может стать минивэн. Он обладает незаменимыми качествами для дальних и сложных маршрутов — мощность, проходимость и вместительность. Так, во время съемок «Прибоя» команда путешествовала по России на Volkswagen Multivan T6. Просторный салон минивэна позволяет удобно расположить спальные мешки и крупногабаритную экипировку, в нем комфортно и водителю, и большой компании — это очень важно во время долгих переездов по малозаселенным уголкам страны. К тому же этот класс автомобилей обладает высокой проходимостью, маневренностью и небольшим расходом топлива, что сделало его «легендой» среди серферов по всему миру. Так, за время подготовки проекта, команда проехала около 30 000 км и потратила 2 500 литров топлива при среднем расходе 8 литров на 100 км.

Многие споты на Дальнем Востоке и Курилах находятся в труднодоступных местах, и дорога к ним сама по себе становится незабываемым опытом. В случае с серфингом в России стоит быть готовым не только к «жизни на колёсах», но и к самым разным видам транспорта — поездам, кораблям, вертолетам, самолетам, мотоциклам и снегоходам.