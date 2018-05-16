Ещё
Права автоматически не заменят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Права автоматически не заменят 

Вечерняя Москва 16 мая 2018
Фото: Вечерняя Москва
Министерство внутренних дел России не планирует воплощать в жизнь инициативу об автоматическом продлении водительских удостоверений.
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напомним, в начале марта руководитель аналитического подразделения столичного Департамента информационных технологий Алексей Чукарин заявил, что московские власти совместно с коллегами на федеральном уровне прорабатывают возможность автоматического продления водительских удостоверений, если автомобилист редко нарушает Правила дорожного движения.
— Предлагаемое новшество не может быть реализовано, поскольку результаты медицинского освидетельствования, необходимого для получения и продления водительских прав, являются врачебной тайной, — заявила Ирина Волк.
К тому же, по ее словам, единая медицинская база, содержащая данные о здоровье водителей, в России не создана. Новшество пока не может быть внедрено технически.
Вечерняя Москва: последние новости
Крупнейшее в мире безосевое колесо обозрения появилось в Китае Опознавательный знак «Шипы» вновь хотят отменить Автоэксперт прокомментировал возможные изменения правил сдачи экзамена на водительские права
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение