Права автоматически не заменят

Министерство внутренних дел России не планирует воплощать в жизнь инициативу об автоматическом продлении водительских удостоверений.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напомним, в начале марта руководитель аналитического подразделения столичного Департамента информационных технологий Алексей Чукарин заявил, что московские власти совместно с коллегами на федеральном уровне прорабатывают возможность автоматического продления водительских удостоверений, если автомобилист редко нарушает Правила дорожного движения.

— Предлагаемое новшество не может быть реализовано, поскольку результаты медицинского освидетельствования, необходимого для получения и продления водительских прав, являются врачебной тайной, — заявила Ирина Волк

К тому же, по ее словам, единая медицинская база, содержащая данные о здоровье водителей, в России не создана. Новшество пока не может быть внедрено технически.