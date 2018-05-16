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Укладку асфальта на переданной Ленобласти новгородской дороге обещают завершить в июне
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Укладку асфальта на переданной Ленобласти новгородской дороге обещают завершить в июне 

ТАСС 16 мая 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый асфальт на дороге Зуево — Новая Ладога, которую Новгородская область передала в безвозмездное пользование Ленинградской области, уложат до середины июня, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"Особое внимание уделяется завершению ремонта участка трассы Зуево — Новая Ладога, частично проходящего в Чудовском районе Новгородской области. Новый асфальт на участке от путепровода на железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва до подъезда к Киришам должен быть полностью уложен к середине июня", — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
В пресс-службе ТАСС пояснили, что ранее из бюджета региона на ремонт дороги. «В прошлом году на ремонт потратили 30 млн рублей. На оставшиеся средства в этом году будет уложен новый асфальт, а также отремонтирован путепровод на железной дороге. Ремонт путепровода будет завершен до конца года», — отметили в пресс-службе.
Участок дороги длиной 19 км, находящийся на территории Новгородской области, ведет из города Кириши Ленинградской области к трассе М10, связывающей Кириши с Петербургом. Как ранее сообщалось, правительство Новгородской области приняло решение передать дорогу в безвозмездное пользование соседнему региону, так как ей преимущественно пользовались жители Ленинградского региона и Санкт-Петербурга. Дорога при передаче находилась в неудовлетворительном состоянии — новгородские власти объясняли это тем, что из-за нехватки средств они отдавали приоритет ремонту трасс, которыми пользуются жители своего региона.
В мае 2017 года достигли договоренность о передаче, благодаря этому Ленинградская область получила возможность заняться ремонтом этой дороги.
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