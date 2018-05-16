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В Орле под «Ауди» разверзлась «бездна»
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В Орле под «Ауди» разверзлась «бездна» 

РИА 57 16 мая 2018
Фото: РИА 57
В Орле на улице Ливенской автомобилист на «Ауди» попал в непростую ситуацию. Под машиной, между передним и задним правыми колесами, оказался провалившийся люк.
Фотографии опубликованы в группе «Город Орел». В комментариях горожане пишут, что устали как от люков, так и от их фирменного «ремонта».
Ранее администрация Орла заявляла, что из всех люков города 21710 — муниципальные объекты. Первоначальные ремонтные работы в апреле обещали провести по всем колодцам, которые находятся на проезжей части центральных улиц. Сколько в городе «бесхозных» люков, не уточнялось.
Сообщение В Орле под «Ауди» разверзлась «бездна» появились сначала на РИА 57.
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