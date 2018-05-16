По «беглому» знаку «Шипы» хотят начать расследование

В связи с предложением отменить требование о его наличии, сообщество «Движение автомобилистов России» предложило узнать, зачем оно вообще было введено.

О том, что МВД предложило отменить обязательное требование о наличии знака «Шипы» на заднем стекле автомобилей, стало известно совсем недавно. Инициатива по упразднению этой нормы вошла в состав очередной порции поправок к ПДД, которые опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

По мнению авторов законопроекта, эта норма уже не актуальна, так как сейчас динамические характеристики движения ТС определяются с помощью иных факторов, таких как конструкция автомобиля, его загруженность и наличие электронных систем торможения и стабилизации. Помимо этого в МВД считают, что из-за знака на заднем стекле становится хуже обзор с места водителя.

Новости / Авто и общество

Штраф за шины не по сезону вводить не хотят

438 0 0 15.05.2018

Требование действует чуть больше года: штрафовать за отсутствие наклейки владельцев машин на шипованной резине начали в апреле 2017 года. То есть по сути требование было актуальным в течение всего одного зимнего сезона. «Цена вопроса» — 500 рублей, либо, для тех, кто заплатит в 20-дневный срок с момента появления постановления, — 250 рублей.

Напомним, бывший глава ГИБДД Виктор Нилов был отправлен в отставку в конце марта 2017 года. Нынешний начальник — Михаил Черников — занял пост в июне того же года. То есть норма о знаках с буквой «Ш» вступила в силу во время «пересменки».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на председателя общества Виктора Похмелкина, «Движение автомобилистов России» решило инициировать расследование бизнеса на знаках «Шипы». При этом представители согласны с тем, что норма должна быть отменена, однако, по их мнению, нужно узнать, откуда она вообще появилась и с какой целью.

Он предположил, что на продаже этих знаков кто-то просто решил заработать. По словам Виктора Похмелкина, цена такого знака составляет 150 рублей (на самом деле можно найти и дешевле, но сути это не меняет). Представитель автосообщества пояснил, что такую наклейку купили миллионы автомобилистов по всей России, так что этот кто-то предположительно «урвал куш». Он отметил тот факт, что все перечисленные сейчас МВД причины для отмены знака были известны и тогда, когда введение наклейки было одобрено. С целью разобраться в ситуации и планируется начать расследования.

Тем временем в Госдуме к предложению МВД об отмене знака «Шипы» призвали подходить с осторожностью. Как сказал «справоросс» Михаил Емельянов агентству «Москва» , наличие знака в зимнее время доказало свою эффективность, так как благодаря этой наклейке снизилось число аварий на дорогах. Правда, на какую именно статистику ДТП упирается первый зампред комитета ГД по госстроительству , не совсем ясно. Если на общее снижение числа инцидентов, то вероятнее всего повлияли и иные факторы. Напомним, по итогам 2017 года аварийность в РФ сократилась на 2,5% до 169 432 случаев.

По материалам: www.kolesa.ru