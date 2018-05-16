По «беглому» знаку «Шипы» хотят начать расследование 

В связи с предложением отменить требование о его наличии, сообщество «Движение автомобилистов России» предложило узнать, зачем оно вообще было введено.
О том, что МВД предложило отменить обязательное требование о наличии знака «Шипы» на заднем стекле автомобилей, стало известно совсем недавно. Инициатива по упразднению этой нормы вошла в состав очередной порции поправок к ПДД, которые опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.
По мнению авторов законопроекта, эта норма уже не актуальна, так как сейчас динамические характеристики движения ТС определяются с помощью иных факторов, таких как конструкция автомобиля, его загруженность и наличие электронных систем торможения и стабилизации. Помимо этого в МВД считают, что из-за знака на заднем стекле становится хуже обзор с места водителя.
Новости / Авто и общество
Штраф за шины не по сезону вводить не хотят
Инициативу в сентябре 2017 года внесли на рассмотрение сенаторы Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы РФ Сергей Тен. Согласно этому законопроекту, нужно установить штраф за управление автомобилем, …
438 0 0 15.05.2018
Требование действует чуть больше года: штрафовать за отсутствие наклейки владельцев машин на шипованной резине начали в апреле 2017 года. То есть по сути требование было актуальным в течение всего одного зимнего сезона. «Цена вопроса» — 500 рублей, либо, для тех, кто заплатит в 20-дневный срок с момента появления постановления, — 250 рублей.
Напомним, бывший глава ГИБДД Виктор Нилов был отправлен в отставку в конце марта 2017 года. Нынешний начальник — Михаил Черников — занял пост в июне того же года. То есть норма о знаках с буквой «Ш» вступила в силу во время «пересменки».
Как сообщают «Известия» со ссылкой на председателя общества Виктора Похмелкина, «Движение автомобилистов России» решило инициировать расследование бизнеса на знаках «Шипы». При этом представители согласны с тем, что норма должна быть отменена, однако, по их мнению, нужно узнать, откуда она вообще появилась и с какой целью.
Он предположил, что на продаже этих знаков кто-то просто решил заработать. По словам Виктора Похмелкина, цена такого знака составляет 150 рублей (на самом деле можно найти и дешевле, но сути это не меняет). Представитель автосообщества пояснил, что такую наклейку купили миллионы автомобилистов по всей России, так что этот кто-то предположительно «урвал куш». Он отметил тот факт, что все перечисленные сейчас МВД причины для отмены знака были известны и тогда, когда введение наклейки было одобрено. С целью разобраться в ситуации и планируется начать расследования.
Тем временем в Госдуме к предложению МВД об отмене знака «Шипы» призвали подходить с осторожностью. Как сказал «справоросс» Михаил Емельянов агентству «Москва», наличие знака в зимнее время доказало свою эффективность, так как благодаря этой наклейке снизилось число аварий на дорогах. Правда, на какую именно статистику ДТП упирается первый зампред комитета ГД по госстроительству, не совсем ясно. Если на общее снижение числа инцидентов, то вероятнее всего повлияли и иные факторы. Напомним, по итогам 2017 года аварийность в РФ сократилась на 2,5% до 169 432 случаев.
По материалам: www.kolesa.ru