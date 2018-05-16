В Самаре в тестовом режиме запущен Центр управления пассажирскими перевозками 

Его работа позволит мобильно решать все возникающие транспортные проблемы на время проведения игр чемпионата мира по футболу. Держать руку на пульсе событий Центру поможет первоклассное техническое оснащение, в секреты которого посвятили на нашу съёмочную группу.
На мониторах — главные дороги предстоящего чемпионата мира по футболу. Особое внимание — к направлениям от аэропорта и железнодорожного вокзала до фан-зоны на Куйбышева. С помощью 450 камер здесь, в Центре управления, координируется работа всех видов транспорта, который будет задействован на время проведения мундиаля.
"Не всеми камерами мы пользуемся, а только теми, которые расположены в местах посадки-высадки. Либо когда фиксируется ДТП или усложняется дорожная ситуация, мы смотрим причину возникновения, и после этого сотрудник ГИБДД по мобильной рации уже связывается с экипажем и принимается оперативное решение", — рассказывает врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Центр управления пассажирскими перевозками создан в Самаре по рекомендации FIFA. Сейчас его сотрудники накапливают опыт работы, обеспечивая движение во время проведения тестовых матчей. Одна из задач — отработать принятие оперативных решений об изменении маршрутов автобусов, количества транспорта и графика движения.
Наблюдатели от центрального аппарата оргкомитета чемпионата мира отмечают высокий уровень организации работы самарского Центра управления перевозками.
Во время проведения чемпионата центр будет действовать в круглосуточном режиме. Его техническая база станет работать на благо города и после завершения мундиаля. Всё оборудование передадут на баланс городского департамента транспорта.