Лёгкая пергола для дачи своими руками

Не всё на даче грядки. Оригинальные цветники, островки газона и уголки отдыха понемногу теснят огород. Благодаря перголе вы сможете посадить вьющиеся растения там, где захотите, а также она поможет зонировать территорию или отгородить её часть.

Лёгкая пергола для дачи своими руками

В продаже, несомненно, можно найти всё что угодно, но на поверку оказывается, что это «всё» редко идеально вписывается в конкретный пейзаж вашего участка. Поэтому практичнее (и дешевле) сделать перголу самостоятельно.

Материалы

брус 50х50 мм, длиной 3 м — 1 шт.,

рейки 40х20 мм, длиной 3 м — 6 шт.,

рейки 40х10 мм, длиной 3 м — 9 шт.,

металлический уголок 90х90х40 мм — 8 шт.,

саморезы 30 мм.

Брус и рейки для изготовления перголы

Ход работы

Нарезаем брус и рейки на заготовки. От бруса отрезаем две части по 1 м. Рейки 40х20 мм укорачиваем на 1 м, получаем 6 заготовок по 2 м. Аналогично поступаем с 6 рейками 40х10 мм, получаем ещё 6 заготовок по 2 м. Оставшиеся 3 рейки 40х10 мм разрезаем на отрезки длиной 0,5 м, получаем 18 таких заготовок.

Нарезаем брус и рейки на заготовки

Чтобы пергола прослужила долго, перед сборкой все её части нужно обработать антисептиком.

Заготовки обрабатываем антисептиком

Собираем основные части, их будет 3: две боковины и верх (они одинаковые). На концы толстых реек перпендикулярно накладываем короткую тонкую рейку, сверху покрываем тонкими длинными рейками (см. фото ниже). Выравниваем углы и стягиваем саморезами.

Начинаем собирать основные части

То же самое делаем с другого конца длинных реек. В результате получается рама. Затем вставляем ещё 4 короткие рейки между длинных на равном расстоянии друг от друга (35 см). Закрепляем их саморезами. Получилось подобие лёгкой лестницы.

Собираем лёгкую «лестницу»

Делаем ещё 2 такие же части. Затем к двум боковинам необходимо прикрепить опоры из бруса — так вся конструкция будет устойчивее. Предварительно делаем разметку, чтобы рама оказалась в центре опоры.

Намечаем место крепления рамы к опоре

Раму прикрепляем к опоре при помощи металлического уголка и саморезов.

Прикрепляем раму к опоре

Собираем всю конструкцию. Прикрепляем верх к боковинам. Для этого отступаем от края верхней части справа и слева по 50 см и с помощью уголков и саморезов прикрепляем боковые части.

Собираем перголу

Для удобства транспортировки при необходимости прикручиваем временные рейки к нижней и средней части перголы, потом их снимаем.

Прикрепляем временные рейки для транспортировки

Устанавливаем перголу на выровненную площадку. Если у вас временами дуют сильные порывистые ветра, можно дополнительно закрепить основание конструкции анкерами или колышками. Также для большей жёсткости вы можете оставить среднюю временную рейку. Боковины декорируем, например, используем для этого отрезки пластиковой сетки подходящего размера, закрепив их саморезами. На поперечных перекладинах хорошо разместятся кашпо с цветами.

Боковины можно задекорировать

Такую конструкцию легко разобрать на зиму, отсоединив верхнюю часть от боковин, и убрать на хранение. Увидеть весь процесс изготовления перголы вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

Читатели нашего сайта делятся своим опытом изготовления подобных конструкций. Если вас заинтересовала идея вертикального озеленения, загляните также в публикацию Шпалера, арка для розы или мини-пергола, где автор рассказывает и показывает процесс изготовления опоры для плетистой розы. А в вашем саду есть пергола? Поделитесь с нами в комментариях, как она выглядит.