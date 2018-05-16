Porsche 911 за несколько часов: как мы собрали два культовых спорткара из «Лего»

В середине апреля в музее Porsche в Штутгарте появился макет классического спорткара марки, который выпускался с 1975 по 1977 год. Этот 911 Turbo в масштабе 1:1 собрали из «Лего» — для этого потребовалось 2 704 детали увеличенных размеров и 600-страничная инструкция.

В распоряжении редакции "Авторамблера" оказалась точная копия того 911 Turbo, правда всего из нескольких десятков деталей. Масштаб, конечно, не тот, и для сборки потребовалась всего пара часов и четыре руки, хотя можно было обойтись и двумя. Но удовольствие от процесса мы получили никак не меньше. О том, как это было — смотрите в фотогалерее.

Это конструктор из новой линейки Lego Speed Championship. Помимо 911 Turbo, в него входит гоночный Porsche 911 RSR, пит-уолл, два пилота и инженер. Всего в наборе насчитывается 391 деталь.

Конечно, что за тест-драйв без «что-то пошло не так». Мы умудрились допустить сразу две ошибки, и обе — по собственной глупости и неопытности. Во-первых, полагаясь на смекалку и «ну это же для детей!», попытались собрать автомобили без инструкции. Благо, догадались не разрывать сразу все пакеты, а собирать машины поочередно. В противном случае, у Porsche 911 были бы все шансы обзавестись «платформой» от RSR, и наоборот.

Спустя полчаса стало понятно, что либо это занятие затянется до поздней ночи, либо мы, преступив через собственную гордость, разберем то, что наворотили, и все же обратимся к инструкции. На этом этапе была совершена вторая ошибка. Прозвучала фраза: «Наклейки наклеим, когда все соберем!». Результат предсказуем: через час, когда пит-уолл и оба автомобиля были готовы, выяснилось, что чтобы наклеить стикеры, некоторые детали придется демонтировать.

Под конец обнаружилась интересная особенность конструктора, связанная не то с конкретным набором, не то с криворукостью одного из участников сборки. Гоночный 911 RSR ездил прекрасно, а вот 911 Turbo по инерции мог проехать лишь десяток сантиметров. Последнему, по всей видимости, действительно место в музее — импровизированном, на полке шкафа.