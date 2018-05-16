Санкт-Петербургский завод Nissan объявил о летнем трёхнедельном отпуске 

Эта новость стала известна 8 мая. Руководством было принято решение устроить небольшой перерыв, который продлится с 23 июня по 12 августа. Работа завода на это время будет полностью прекращена. Во время отпуска планируется провести ряд профилактических работ, в которых будет проверенно оборудование предприятия. Коллективные отпуска автопредприятий — это нередкая практика, которую вводят уже не первый год. В этом году с 3 по 10 мая была прекращена работа АВТОВАЗА, а в прошлом году сотрудники Nissan уходили в отпуск с 24 июля по 6 августа. Такая практика прослеживается и у других предприятий: Ford, Hyundai, Toyota.