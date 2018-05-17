Опознавательный знак «Шипы» вновь хотят отменить

В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили предложение МВД отказаться от знака «Шипы» на машинах и просьбу ЦОДД о соблюдении скоростного режима, обращенную к мотоциклистам города.

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило вновь отказаться от опознавательного знака «Шипы» на машинах.

Авторы документа считают, что это требование потеряло свою актуальность. По их мнению, движение транспорта на сегодняшний день в большей мере зависит от других факторов, например, от конструкции транспортного средства, степени его загруженности и наличия современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль считает, что установка знака «Шипы», как и его отмена, действительно не только никак не влияет на безопасность автомобилистов, но и, возможно, даже вредит.

— Это не влияет на статистику, а даже вредит, так как этим знаком закрыта часть стекла. Сегодня и помимо этого существует много технических новинок, которые устанавливаются на стекло и занимают место, — сказал он.

По его мнению, причина этого нововведения — анахронизм, пережиток старины.

В свою очередь координатор Общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов отметил, что многие люди уже заплатили штрафы, которые сегодня должны быть недействительны. Однако потерянную сумму очень тяжело вернуть.

— Штрафы легко собрать, но сложно вернуть. Кроме того, ведь знаки пока еще не отменили, а лишь планируют, а это значит, что водителей весь еще могут оштрафовать, — отметил Леонид Антонов.

Он добавил, что каждый автомобилист сам должен решать, как ему комфортнее ездить — на резине с шипами или без. По его словам, некоторые водители пользуются всесезонной резиной на липучках.

— Кто-то считает, что межсезонная резина лучше шипов, так как ее можно использовать и зимой, и летом. Но не надо это навязывать, каждый должен сам принимать решение. Что касается меня, то моя машина на зимних московских дорогах без шипов, как «корова на льду», а с шипами — хорошо, — сказал он.

Андрей Иванов отметил, что правила дорожного движения нужно корректировать в соответствии с современными реалиями, так как многие из них устаревают со временем.

— На данный момент в правилах отсутствует запрет на движение по «междурядью». Тем не менее, всех нарушителей скоростного режима необходимо наказывать, — сказал он.

Леонид Антонов в ответ на это отметил, что сначала власти могут уделять повышенное внимание к мотоциклистам, а затем переключиться и на пешеходов.

— Берегите мотоциклистов, так скоро дойдет дело и до пешеходов, и будут они затем двигаться рядами со скоростью не более пяти километров в час, — отметил Леонид Антонов.

Он поделился результатами эксперимента: два мотоциклиста двигались со скоростью не более 60 километров в час в одном ряду. По словам Леонида Антонова, в результате действий байкеров образовалась огромная пробка.

Он добавил, что если все будут ездить так, как им удобно, то ничего хорошего из этого не выйдет.

— Правила едины для всех, и их нужно выполнять. Автомобилисты тоже создают пробки, но ведь они соблюдают правила. Людей, которые не соблюдают ПДД, крайне мало — их абсолютное меньшинство. Просто мы их чаще замечаем, так как именно они попадают в хронику происшествий или на видео в сети, — подчеркнул Леонид Антонов.

Константин Крохмаль заявил, что байкерам необходимо регулярно отрабатывать навыки поведения в экстремальных ситуациях.

Кроме того, Андрей Иванов добавил, что все предупреждения ЦОДД действуют только во благо.

— Дело ЦОДД предупреждать, а дело водителей — это соблюдать. Кто-то нарушает правила на свой страх и риск. Не нарушаешь — едешь спокойно. Еще надо призвать призвать убийц не убивать и всех, кто делает что-либо противоправное, не нарушать закон. Это нормально и правильно для любого государственного органа, — заключил он.

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