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Во Владивостоке снова «разорвало» асфальт
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Во Владивостоке снова «разорвало» асфальт 

Primpress 17 мая 2018
Фото: Primpress
Во Владивостоке в районе улицы Баляева прорвало трубу, сообщает PRIMPRESS.
Как сообщают очевидцы, произошел порыв канализационной трубы, в результате чего куски асфальта раскидало по проезжей части. Нечистоты стекают в сторону улиц Луговой и Руднева.
Подписчики предполагают, что это связано с гидравлическими испытаниями, и переживают, что для устранения порыва дорогу могут перекрыть.
Ранее фонтан кипятка забил между остановками общественного транспорта «Проспект 100 лет Владивостоку» и «Молодежная».
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