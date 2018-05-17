Во Владивостоке снова «разорвало» асфальт

Во Владивостоке в районе улицы Баляева прорвало трубу, сообщает PRIMPRESS.

Как сообщают очевидцы, произошел порыв канализационной трубы, в результате чего куски асфальта раскидало по проезжей части. Нечистоты стекают в сторону улиц Луговой и Руднева.

Подписчики предполагают, что это связано с гидравлическими испытаниями, и переживают, что для устранения порыва дорогу могут перекрыть.

Ранее фонтан кипятка забил между остановками общественного транспорта «Проспект 100 лет Владивостоку» и «Молодежная».