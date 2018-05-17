Нелегальные парковщики устроили настоящий беспредел во дворе жилого дома в центре Владивостока

В редакцию PRIMPRESS обратился житель Владивостока, проживающий по адресу: улица Авроровская, 17. Мужчина рассказала, что на придомовой территории неизвестные организовали нелегальную платную парковку. В случае отказа оплачивать стоянку, парковщики угрожают автомобилистам порчей имущества. Кроме того, по словам горожанина, были случаи, когда транспортным средствам били фары и бампера. Нелегальная деятельность на придомовой территории осуществляется на протяжении более трех лет.

«Мои родственники уже писали в полицию по данному факту, но, как мы видим, это ни к чему не привело. Представитель ТСЖ данного дома вообще боится связываться с этими парковщиками, а люди, живущие по данному адресу, не хотят лишних забот и предпочитают не препираться и платить за парковку у дома. Более того, однажды парковщик позвал якобы свою «крышу», эти люди сразу сказали, что будут наносить различные повреждения всем автомобилям. Сам парковщик сидит в разбитой машине. Там находится его рабочее место, если это так можно назвать», — рассказали житель Владивостока.

По словам мужчины, на прошлой недели он отправил заявление с описанием этой ситуации в правоохранительные органы Владивостока.

По данному вопросу корр. PRIMPRESS также обратился в УМВД Владивостока, где сообщили, что с начала этого года поступало одно обращение от жителей указанного дома. По данному факту была проведена проверка.

«В отношении уроженца Средней Азии инспекторы отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции составили протокол об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения», — ответили на запрос редакции. Согласно закону по данной статье уроженцу Средней Азии грозит только штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

Отметим, что на сегодняшний день парковщик по данному адресу никуда не пропал, его разбитый автомобиль все еще находится на придомой территории.