Буйная кошка атаковала пенсионерку во Владивостоке

Пожилая женщина обратилась в больницу пригорода Владивостока после нападения кошки. Об этом сообщило РИА VladNews.

Пенсионерка обратилась утром в медучреждение с ранами, которые ей оставила бездомная кошка. По словам 73-летней женщины, она шла к подъезду своего дома на улице Маковского. В это время подвальная кошка набросилась на пострадавшую и начала кусать ее за руки.

Доктора осмотрели женщину и нашли на кистях ее рук раны от укусов зверя. Пенсионерке оказали необходимую помощь и госпитализировали ее в травматологическое отделение.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на пожилую женщину бездомной кошки.

Стая ворон напала на жительницу Астрахани и двух ее детей после того, как они попытались отодвинуть в сторону найденного птенца, чтобы никто ему не смог навредить. Птицы ранили женщину в голову, дети смогли убежать.