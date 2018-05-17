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Буйная кошка атаковала пенсионерку во Владивостоке
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Буйная кошка атаковала пенсионерку во Владивостоке 

360tv.ru 17 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Пожилая женщина обратилась в больницу пригорода Владивостока после нападения кошки. Об этом сообщило РИА VladNews.
Пенсионерка обратилась утром в медучреждение с ранами, которые ей оставила бездомная кошка. По словам 73-летней женщины, она шла к подъезду своего дома на улице Маковского. В это время подвальная кошка набросилась на пострадавшую и начала кусать ее за руки.
Доктора осмотрели женщину и нашли на кистях ее рук раны от укусов зверя. Пенсионерке оказали необходимую помощь и госпитализировали ее в травматологическое отделение.
Полицейские проводят проверку по факту нападения на пожилую женщину бездомной кошки.
Стая ворон напала на жительницу Астрахани и двух ее детей после того, как они попытались отодвинуть в сторону найденного птенца, чтобы никто ему не смог навредить. Птицы ранили женщину в голову, дети смогли убежать.
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