Яма Саратова поглотила пешехода

Плачевное состояние саратовской набережной вдохновило саратовца на необычную фотосессию. Леонид Хоботовский решил сделать фотографию из ямы, которая образовалась в одном из самых популярных мест отдыха как горожан, так и гостей Саратова.

Молодой человек не поленился и залез в провал, который оказался глубиной в человеческий рост. Кадр, разумеется, постановочный, но весьма показательный.

«Когда долго искал нормальные дороги в Саратове и приуныл», — так подписан снимок, опубликованный в группе «Саратов. Саратовщина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Леонид Хоботовский