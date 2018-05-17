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Яма Саратова поглотила пешехода
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Яма Саратова поглотила пешехода 

Новости Саратова 17 мая 2018
Фото: Новости Саратова
Плачевное состояние саратовской набережной вдохновило саратовца на необычную фотосессию. Леонид Хоботовский решил сделать фотографию из ямы, которая образовалась в одном из самых популярных мест отдыха как горожан, так и гостей Саратова.
Молодой человек не поленился и залез в провал, который оказался глубиной в человеческий рост. Кадр, разумеется, постановочный, но весьма показательный.
«Когда долго искал нормальные дороги в Саратове и приуныл», — так подписан снимок, опубликованный в группе «Саратов. Саратовщина» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Леонид Хоботовский
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