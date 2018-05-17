В уезде Цихэ введен в эксплуатацию новый автомобильный мост через Хуанхэ

Цзинань, 16 мая / Синьхуа / — В уезде Цихэ провинции Шаньдун /Восточный Китай/ сегодня было официально открыто движение транспорта по новому автомобильному мосту через реку Хуанхэ. Общая длина моста составляет 3767,9 м, длина главной секции — 840 м, ширина дорожного полотна — 35 м.

Мост оборудован 6 полосами двустороннего движения 1-й шоссейной категории. Также зарезервировано место для железнодорожных путей.

Цзинань, 16 мая /Синьхуа/ — В уезде Цихэ провинции Шаньдун /Восточный Китай/ сегодня было официально открыто движение транспорта по новому автомобильному мосту через реку Хуанхэ. Общая длина моста составляет 3767,9 м, длина главной секции — 840 м, ширина дорожного полотна — 35 м.

Мост оборудован 6 полосами двустороннего движения 1-й шоссейной категории. Также зарезервировано место для железнодорожных путей.

Цзинань, 16 мая /Синьхуа/ — В уезде Цихэ провинции Шаньдун /Восточный Китай/ сегодня было официально открыто движение транспорта по новому автомобильному мосту через реку Хуанхэ. Общая длина моста составляет 3767,9 м, длина главной секции — 840 м, ширина дорожного полотна — 35 м.

Мост оборудован 6 полосами двустороннего движения 1-й шоссейной категории. Также зарезервировано место для железнодорожных путей.