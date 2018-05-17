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Китайский сервис такси Didi получил разрешение на тестирование автомобилей
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Китайский сервис такси Didi получил разрешение на тестирование автомобилей 

Auto.Today 17 мая 2018
Фото: Auto.Today
Китайский сервис Didi Chuxing стал одной из компаний, получившей разрешение на испытания автономных автомобилей в Калифорнии, присоединившись к основным соперникам: корпорациям Uber и Lyft.
Подобный шаг Didi свидетельствует о намерении компании выйти за пределы китайского рынка, a именно в Соединенные Штаты. Didi является одной из множества марок, активно расширяющихся в мире технологий самообслуживание. Например, Baidu получил разрешение от правительства Калифорнии на тестирование своих систем в 2016 году и основал исследовательский центр в Сан-Франциско, дабы сосредоточиться на развитии технологий.
Ранее в этом месяце исполнительный директор Didi Чэн Вэй сообщил, компания решила объединиться с другими марками, включая Volkswagen и Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, для разработки парка электромобилей. К 2028 году Didi хочет иметь собственный парк из 10 миллионов транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.
«Китай может сыграть ключевую роль в преобразовании существующей автомобильной и транспортной структуры, которая существует уже более 100 лет», — сказал Вэй и добавил: «Альянс — это шлюз для нашей транспортной отрасли, чтобы возвыситься от мирового лидера в масштабе до глобального лидера в области инноваций».
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