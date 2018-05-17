В международных соревнованиях военных водителей в Сербии лидируют сербская, австрийская и российская команды

Наиболее сложным этапом дня стало движение автомобиля задним ходом в ограниченной колее «зигзагообразной» формы.

Выполнение упражнений по парковке и реверсивном движении в ограниченном пространстве, а также параллельной парковке на тренировочной площадке показало высокую подготовку команд из России, Австрии и Сербии. Наиболее сложным этапом сегодняшнего дня стало движение автомобиля задним ходом в ограниченной колее «зигзагообразной» формы.

Для российских военнослужащих выполнение нормативов затруднено тем, что все упражнения выполняются на иностранных автомобилях, предоставленных сербской стороной. Однако уровень боевой подготовки позволяет нашим автомобилистам соревноваться с соперниками на высоком уровне.

Во второй день соревнований пройдут заезды по пересеченной местности, имеющей естественные препятствия — крутые подъемы и спуски, водные преграды, болотистые участки дюны, мосты и другие труднопроходимые участки.

Впервые две российские военные команды приглашены в Республику Сербия для участия в Международных соревнованиях военных водителей. В течение трех дней военнослужащие, представляющие вооруженные силы Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Сербии и России, будут состязаться между собой в различных дисциплинах.