«Туристические» участки трассы М-4 «Дон» станут платными

Плату начнут взимать с автомобилистов при движении по трассе от Ростовской области до Краснодара.

О своих планах по введению нового платного участка на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае рассказали в госкомпании «Автодор». Представители отметили, что этот проект предусматривает реконструкцию, обустройство и эксплуатацию дороги от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и до Новороссийска. Обсуждение по этому вопросу прошло в Законодательном собрании региона.

Предполагается, что в третьем квартале 2018 года в Краснодарском крае появится два платных участка трассы М-4 «Дон», их общая протяжённость составит примерно 200 километров. По словам представителей госкомпании, на платной дороге будет современное покрытие, светодиодное освещение, а также надземные переходы — всё это должно повысить безопасность.

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Работа платных участков трассы М-4 «Дон» продлена до 2109 года

Согласно документам, появившимся на официальной сайте кабмина, плату за проезд по участкам трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области и Краснодарского края будут взимать с автомобилистов до 2109 года. «Средства, …

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Как сообщает „Коммерсант“, председатель комитета заксобрания по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель считает, что новые платные участки трассы смогут помочь решить проблемы с пробками и скоростным режимом в регионе. Вырученные от автомобилистов средства планируется направить на содержание и ремонт этих участков.

Пока что в „Автодоре“ не раскрывают цену за проезд по новым платным участкам трассы. Однако известно, что на других участках М-4 (в Московской, Тульской, Липецкой и Ростовской областях) для легковой машины весом до двух тонн стоимость на данный момент варьируется в диапазоне от 10 до 100 рублей ночью (с 0:00 до 7:00) и от 25 до 150 рублей днём. Так что проехать по ним от Москвы до Кубани стоит примерно 575 рублей ночью и 890 рублей днём (для легкового авто), и 2 080 рублей ночью, 3 210 рублей днём (для грузовиков массой свыше трёх тонн).

Общая протяженность М-4 „Дон“ составляет 1 542 км. Основная часть этой автодороги (участки от Москвы до Краснодара) входит в состав европейского маршрута Е115, отрезок пути от Краснодара до Джубги — часть маршрута Е592, от Джубги до Новороссийска — часть Е97.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, из-за введения новых платных участков в регионе должно сократиться время, затрачиваемое на проезд из Ростова до Краснодара. Благодаря тому, что на автобане можно будет разогнаться до 110-130 километров в час, водители смогут добраться из пункта „А“ в пункт „B“ не за шесть-семь часов (сюда „включены“ пробки), а за 2,5 часа.

Он считает, что введение платы за проезд на новых участках трассы М-4 „Дон“, не повлияет на „туристический потенциал“ региона. Произвести платёж можно будет как наличными, так и банковской картой или же мобильным телефоном. Допустим, туристы действительно будут готовы к дополнительным тратам, однако, вряд ли это обрадует местных жителей, которые пользуются этой дорогой постоянно для поездок на работу и на дачу. Также введение платы серьёзно ударит по мелкому местному бизнесу. В связи с этим эксперты предлагают вариант введения льготного (или даже нулевого) тарифа для местных пользователей дороги. В госкомпании напоминают о том, что для тех, кто не желает платить за проезд, будут объездные пути.

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По материалам: www.kolesa.ru