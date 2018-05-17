Что не так с нашими праздниками? Об ульяновских ЧП на 9 Мая

9 мая украшенная флагами и символикой Победы машина насмерть сбила шестилетнего ребёнка. Лихая езда со смертельным исходом, поджоги травы на склоне и не всегда адекватное поведение пьяной толпы — вопиющих происшествий в этот день Победы было немало.

Без тормозов

Некоторым праздничная атмосфера прямо противопоказана. Она ложно воспринимается как отмена всех правил и тормозов — до полной потери всего человеческого: как облика, так и внутреннего содержания.

Явно что-то не так было, например, с традиционным народным «Автопробегом Победы». Завесив номера тряпками и разрисовав свои машины не всегда уместными надписями (например, «#навсебабки», «кто понял жизнь, тот не спешит» и т. д.), высунув полтуловища из окна или верхнего люка, неслись по улицам увешанные флагами потомки героев. Как сообщают очевидцы, участники устроили невероятную пробку перед Президентским мостом для того, чтобы… справить малую нужду. После этого вся кавалькада двигалась уже с намеренно черепашьей скоростью, растянувшись в несколько рядов — больше, чем существует дорожных полос и, преграждая тем самым, путь остальным участникам движения. Вот такая своеобразная любовь к Родине и почитание подвига освободителей.

Кульминацией подобной езды «без тормозов» стала трагедия на улице Нариманова в десятом часу вечера. Автомобиль «ВАЗ-2114», украшенный флагами, несясь с огромной скоростью на «красный», насмерть сбил шестилетнего ребёнка, и, даже не притормозив, скрылся. Очевидцы в соцсетях сообщали, как мужчина и женщина смывали кровь с машины шампанским и вытирали флагами. Позже сообщение было удалено. На следующий день виновницу трагедии нашли, ей оказалась беременная вторым ребёнком молодая женщина, по сообщениям gazeta.ru , дочь адвоката небезызвестной Дианы Шурыгиной . Следствие покажет, кто виноват и какое будет наказание. Известно только, что в машине женщина была не одна, а со своим мужем. Нам же интересно, какие просчёты в организации праздников способствуют таким происшествиям.

Что отмечаем?

Среди других ЧП 9 мая — гибель мотоциклиста, врезавшегося в «Ладу-Приору» на улице Шевцовой. А после праздничного фейерверка подожгли траву под Обелиском Славы. С огнём, охватившим склон в районе спуска Степана Разина , всю ночь боролись пожарные. По словам очевидцев, на их глазах компания веселящихся молодых людей «бросила зажигательную смесь» в сухостой на склоне.

— Да, такие происшествия во время больших городских праздников, к сожалению, не редкость, и не всегда молодёжь ведёт себя соответственно отмечаемым событиям. Вот сейчас в связи с наступающим чемпионатом мира по футболу проводится масштабная работа по подготовке волонтёров, в том числе и из Ульяновска. Они мобилизуются в другие города — в том числе и обеспечивать порядок в помощь полиции. Почему бы не задействовать их в последующем для обеспечения наших мероприятий? Только не полотнища носить и не ходить, держась за руки в оцеплении, охраняя шествия, на которые никто не собирается нападать. Пусть находятся в гуще людей и сообщают в полицию о неправильном поведении отдельных субъектов, пользы будет больше, — считает краевед, доцент УлГУ, кандидат философских наук Сергей Петров

По мнению некоторых участников «Бессмертного полка», акценты в организации главного праздника страны в настоящее время расставлены неправильно. Пожилые супруги Альберт Викторович Сальников и Раиса Степановна Ростова, каждый год участвующие в шествии, считают, что организация этой акции, да и всего праздника могла бы быть иной:

— Акция проходит немного базарно и хаотично. Здесь не уместна торговля, бесконечные развлечения, дискотеки. Это мероприятие должно быть проведено через сердце, чтобы каждый понял боль и трагедию, которую мы перенесли. Больно видеть, что праздник для молодёжи становится поводом, чтобы «оторваться».