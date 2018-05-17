Комсомольчане приглашаются на расчистку площадки для легендарной собаки

Завтра, 18 мая, в городе юности в 14.00 в сквере у швейной фабрики представители волонтёрского молодёжного движения начнут расчистку площадки под памятник «комсомольскому Хатико», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Нам уже вызвались помочь управляющие компании, обслуживающие окрестные дома. Мы ждём горожан, желающих приложить свою руку, — поделился с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Скульптор Евгений Попов закончит работу над скульптурой к началу июня. Подрядная организация сделает брусчатку. Открытие памятника запланировано в канун Дня города на 9 июня.

Что касается названия сквера, авторы проекта-победителя первого молодёжного форума «Амур» назвали его Сквер будущего.

— Официального названия у сквера в настоящий момент нет, — продолжил Иван Лаврентьев. — Идея сделать в этом месте сквер Трудовой славы с треском провалилась. Пока это место называется просто сквер около швейной фабрики.

Именно в этом сквере собака Найда 12 лет ждала хозяина, погибшего в этом месте в ДТП. Деньги на памятник собирали всем миром.