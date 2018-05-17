«СамараАвтоГаз» скорректирует график движения автобусов, следующих до Красной Глинки

На этой неделе глава Самары провела личный прием граждан. Участникам встречи удалось обсудить вопросы, связанные с работой общественного транспорта, незаконной лоточной торговлей и реализацией программы по формированию комфортной городской среды, передает пресс-служба самарской мэрии.

Жители Красноглинского района сообщили главе города о неудовлетворительном транспортном обеспечении. Так, в настоящий момент до Красной Глинки можно добраться только на автобусах № 50 и № 1. Курсирующие ранее маршруты № 68 и 51 были отменены, однако число машин на данном направлении не увеличилось.

«Сейчас сотрудникам заводов, расположенных на территории Красноглинского района, стало сложнее добираться на работу. Мы очень просим скорректировать работу маршрутов № 1 и № 50, пустить больше автобусов в утренние и вечерние часы-пик», — обратилась с просьбой к Елене Лапушкиной представитель работников завода «Электрощит».

В ходе встречи был также поднят вопрос о необходимости увеличения количества транспорта по маршрутам № 78 и № 79, которые следуют в поселок Береза и Прибрежный. На этот раз с замечаниями местных жителей согласился управляющий компании «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин. Представитель оператора автобусных перевозок заявил, что компания готова скорректировать график, сделав его более удобным.

«У нас есть необходимое количество машин, мы приняли на работу уже 554 человека. Набор водителей и кондукторов продолжается. Для того, чтобы наладить стабильную работу транспорта в городе, нам нужно еще буквально 150 человек», — сообщил Камынин.

Глава города поручила компании-перевозчику вместе с заводчанами скорректировать расписание движения автобусов и вплотную заняться вопросом увеличения штата сотрудников.

В рамках встречи также был рассмотрен вопрос ликвидации незаконной торговли на пересечении улиц Чернореченской и Клинической. Причиной тому стали жалобы на санитарное состояние территории рынка, поступившие от жителей окрестных домов.

Елена Лапушкина поручила заместителю главы администрации Ленинского района по вопросам в сфере потребительского рынка Матлабу Искендерову ликвидировать незаконную лоточную торговлю. Глава города также поручила расторгнуть договоры аренды земельных участков под объектами торговли.

«Ежедневно инспектируйте, вы или ваши сотрудники каждое утро начинаете на этой территории. Работу по ликвидации лоточной торговли необходимо провести вместе с полицией в течение месяца. А жителей я прошу также пристально наблюдать за ходом решения этого вопроса», — подчеркнула Елена Лапушкина.

Напомним, в настоящий момент в Самаре складывается непростая ситуация с участием сотрудников «Пассажиравтотранса». Более 300 работников, ранее прекратившего работу предприятия, до сих пор добиваются сокращения. Сейчас более половины сотрудников находятся в вынужденном отпуске.