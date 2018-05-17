В отпуск на машине: как подготовить свою «Ласточку» к долгой дороге

Чтобы отпуск на колесах не превратился в клубок проблем, стоит заранее позаботиться о своем «железном коне» или «Ласточке». Как обезопасить себя в дороге, советует водитель почти с 20-летним стажем, руководитель одного из СТО в Ноябрьске Андрей Метелёв.

— Я с семьей каждый год в отпуск еду на машине. Прежде чем отправиться в путешествие, рекомендую хорошо проверить «самочувствие» автомобиля. Начните с ходовой: проверьте все узлы автомобиля, шаровые опоры, стойки, рулевые наконечники, рулевые тяги. Это очень важно. После этого проверьте машину на течи жидкостей: трансмиссионное масло, масло ДВС, течь гидроусилителя, если таковой имеется. Лично я не считаю, что масло надо менять каждые 15 тысяч километров, как рекомендуют автосалоны. Я это делаю два раза в год: весной и осенью, перед отпуском и перед зимой. Обязательно надо проверить балансировку колес, на скорости очень хорошо чувствуется вибрация, тряска от несбалансированных колес. Разумеется, стоит проверить развал-схождение. В процессе эксплуатации углы установки колес, естественно, меняются. А это чревато тем, что где-нибудь к середине пути вы просто вынуждены будете менять резину, а это лишняя трата денег. Проверьте обводные ремни, ремни и цепи ГРМ. Помните, что ремни рекомендуется менять при пробеге 60 тысяч километров, с цепью можно проехать и сто тысяч. Если в дороге лопнет ремень, деформируются клапаны, единственной помощью для вас будет эвакуатор. Цепь, конечно, не порвется, но может растянуться. Если начнут проскакивать звенья, результат будет тем же.

В багажник стоит положить запасное колесо, домкрат, баллонный ключ.

— Не лишним будет проверить систему кондиционирования: хладагент, масло, — продолжает Андрей. — Тогда кондиционер будет работать на полную мощность и не остановится. А вам не придется дышать пылью из открытых окон, будете ехать с комфортом.

Пока мужчины занимаются подготовкой авто, их супруги думают, что взять в дорогу.

— Мы обычно останавливаемся в кемпингах, кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, — делится опытом Эльвира Зайнуллина. — Но всегда берем с собой и свой провиант. Предпочитаю печь курники. На Руси их давно готовят, раньше брали с собой в поле, так как они дольше хранятся. Корочка из теста придает им некоторую герметичность, если можно так сказать. А вот жареная курица, отбивные даже в мобильном холодильнике быстро пропадают. Естественно, берем много овощей, фруктов, и никакой молочки! А еще гигиенические салфетки, кое-что из лекарств, много воды и, разумеется, массу мелких, желательно новых, игрушек для детей: головоломки всякие, книжечки с картинками, магнитные шашки. Если хорошо подготовиться, и не торопиться, несколько дней в дороге не покажутся утомительными и скучными.