Возраст продажи алкоголя может быть повышен до 21 года

На пленарном заседании 17 мая Государственная Дума в первом чтении планирует рассмотреть законопроект о повышении минимального возраста для покупки алкоголя.

Автор инициативы сенатор Антон Беляков считает, что повышение возраста покупки алкоголя с 18 до 21 года позволит оградить российское общество от ранней алкоголизации молодого поколения и роста смертности в стране в целом.

В пояснительной записке парламентарий отмечает, что существует прямая зависимость между ростом ДТП с участием нетрезвых водителей и возрастной планкой продажи спиртного. В 1970-е годы в некоторых американских штатах возраст покупки алкоголя был снижен с 21 года до 18 лет.

Впоследствии рост числа «пьяных ДТП» привел к тому, что в 1988 году возрастная планка была вновь поднята до 21 года. Учёные-исследователи из Бостона тщательно проанализировали статистику и выяснили, что повышение возрастного ценза в масштабах всей страны привело к тому, что количество жертв ДТП, связанных с употреблением алкоголя, уменьшилось на 900 человек в год.

Ранее предложение сенатора было одобрено властями 22 регионов, ещё шесть были готовы поддержать законопроект при условии принятия такого решения на федеральном уровне. Правительство со своей стороны законопроект не поддержало.

Кабмин сослался на статью 60 Конституции, в которой говорится о том, что гражданин России может осуществлять свои права и обязанности в полном объеме с 18 лет. Таким образом, достигший совершеннолетия гражданин, с точки зрения законодательства, может принимать осознанные решения, понимать противоправность или правомерность своих действий и нести за них полную юридическую ответственность.