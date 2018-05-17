В Калининграде проверили машины таксопарков, подавших заявку на работу в дни ЧМ-2018

Распознать аккредитованные такси в городе достаточно просто. Все они жёлтого цвета, на крыше установлены оранжевые плафоны, а на лобовом стекле такие свидетельства, где прописан регистрационный номер машины. Внутри обязательно должен быть кондиционер, фотография с информацией о водителе и тарифы. Не возникнет у туристов и проблем с языковым барьером.

Владимир Осипов за рулём уже 28 лет. Последние 4 года он водитель такси. Говорит, что нередко встречает на работе иностранцев, общаться с болельщиками сможет без проблем.

Владимир Осипов, водитель такси:

— Приходится общаться на разных языках. А вообще у меня филологическое образование. Наш калининградский университет. Филфак. Пообщаться на бытовом уровне хватит и на английском, и на немецком, и на французском.

Но далеко не все водители такси могут бегло говорить на иностранных языках. Поэтому в их смартфонах есть специальная программа перевода.

Владеть английским в обязательном порядке должны только диспетчеры. Ещё одно требование к таксомоторным предприятиям — безналичная оплата проезда.

Сергей Мироедов, начальник отдела по контролю деятельности в области автомобильного транспорта регионального правительства:

— Часть компаний будет обеспечивать себя терминалами в машинах. Потом те, которые будут работать в том же самом аэропорту, у них есть на стойках регистрации, куда человек подходит и оплачивает безналично. Потом одно из требований это наличие мобильного приложения или интернет портала, которое работает, в том числе и на английском языке.

Правительство Калининградской области будет контролировать и тарифы на проезд в такси. Совместно с компаниями был установлена максимальная сумма поездки.

Владимир Быков, директор таксомоторного предприятия:

— Поездки с аэропорта в город у нас будут стоить от 350 до 700 рублей. Гости в городе от точки А до точки Б смогут от 100 до 400 рублей. Так же можно будет на побережье съездить от 600 до 900 рублей сотрудники, которые будут завышать тарифы, если такое случится, то поездка будет компенсироваться в полном объёме.

Тогда как другие машины смогут подъехать к стадиону в дни проведения Чемпионата мира не ближе чем на 1,5 километра, аккредитованные такси будут стоять к нему максимально близко. К этому дню заявки на аккредитации подали 4 компании, это 116 машин. Закончится приём заявлений 25 мая.