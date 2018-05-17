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Зиповское кольцо Краснодара с новой схемой движения заработает к лету
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Зиповское кольцо Краснодара с новой схемой движения заработает к лету 

АиФ-Кубань 17 мая 2018
Фото: АиФ-Кубань
Уже сейчас работы по преобразованию этой развязки выполнены на 65 процентов
Зиповское кольцо Краснодара с новой схемой движения заработает к лету.
Как «Аиф-Юг» сообщал ранее, пересечение ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе в краевой столице будет преобразовано из кольцевого пересечения в Т-образный перекресток. Уже сегодня работы выполнены на 65 процентов.
«Несмотря на то, что работы на перекрестке проводятся сложные, все удалось организовать без перекрытия и ограничения движения транспортных потоков. Важно, что всё делается с опережением графика. Необходимо сохранить набранный темп и с начала июня запустить в работу Т-образный перекресток, перейдя на новую схему организации дорожного движения», — рассказал глава города Евгений Первышов, проинспектировавший ход работ.
К 18 мая демонтажные работы в рамках организации Т-образного перекрестка будут полностью завершены.
На следующем этапе проведут асфальтировку на всем перекрестке по ул. Офицерской и ул. Ростовское шоссе, включая участки, освобожденные от зеленых островков. Сначала на проезжей части снимут старое асфальтовое покрытие, затем уложат новые слои асфальтобетона. Оставшиеся участки зеленых островков соединят, огородят бордюрами и благоустроят.
На завершающем этапе на перекрестке отрегулируют светофоры и нанесут новую дорожную разметку. Все работы по изменению «Зиповского кольца» на Т-образный перекресток планируется завершить к концу мая. Летом транспортное сообщение на этом перекрестке заработает по новой схеме, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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