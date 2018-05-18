Европейские автолюбители стали массово «скручивать» показания одометров

Новостные интернет-порталы Европы запестрели заголовками по участившиеся факты занижения показаний одометров автовладельцами в ЕС

Наиболее серьезно ситуация обстоит с фальсификациями в Великобритании. Английские автолюбители побили свой антирекорд — 20% машин со «скрученными» данными одометров.

Автоэксперты связывают массовость процесса с желанием автовладельцев стать участниками спецпрограммы Personal Contract Purchase, которая дает возможность приобретать новый автомобиль по спецкредиту и в рассрочку на очень выгодных условиях.

По условиям программы есть нюансы касательно пробега.

В других странах Европы эти цифры куда более низкие. Наиболее часто замеченные в фальсификациях автомодели — MINI. Этот автобренд набрал четверть автомоделей со «скручиванием».