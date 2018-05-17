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В Ульяновске создадут беспилотный автомобиль
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В Ульяновске создадут беспилотный автомобиль 

РИА «ФедералПресс» 17 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Команда ульяновского государственного технического университета победила во всероссийском робототехническом фестивале «ПРОФЕСТ-2018». Об этом сообщается на сайте вуза. В качестве приза участники получили автомобиль «ГАЗель NEXt» для создания на его базе беспилотника.
Для команды студентов провели экскурсию по заводу «ГАЗ». Там они смогли увидеть прототип беспилотного автомобиля, который разрабатывается на заводе. Это полностью электрический автомобиль, передвигающийся по территории завода в беспилотном режиме.
В итоге команда победителей и сотрудники завода договорились о совместной разработке беспилотной техники.
Напомним, 15 мая на заседании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов было одобрено заключение СПИКа с ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС». По итогам заседания было принято решение поддержать реализацию двух проектов в в автомобильной промышленности и одного сельскохозяйственном машиностроении.
Общий объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в Ульяновской области, превысит 6 млрд рублей.
Фото: hightech.fm
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