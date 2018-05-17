В ФРГ разрешили использование записей автомобильных видеокамер в суде

В процессе рассматривался случай водителя из Магдебурга, который столкнулся с автомобилем, ехавшим по соседней полосе слева о него. В результате автовладельцу был нанесен ущерб на сумму 1730 евро. Он надеялся получить компенсацию от страховой компании нарушителя, применив в доказательство снимки со своей видеокамеры. Однако суд первой инстанции отказался использовать видео как доказательство и принял решение возместить лишь половину ущерба. Суд второй инстанции признал предыдущий вердикт правильным, аргументировав, что видеозаписи во время движения нарушают право на защиту личных данных и должны быть запрещены в качестве доказательства на процессе.

Лишь высшая судебная палата постановила, что противоправный сбор доказательств не ведет к автоматическому запрету их применения в суде. Необходимо рассматривать каждый случай отдельно, учитывая все «за» и «против» использования видеозаписей как доказательства.

Вердикт гласит, что ответчик добровольно принимал участие в дорожном движении, а записанные на видео данные о нем и его машине итак доступны восприятию всех окружающих. Кроме того, пострадавшие часто не могу доказать свою правоту и не получают возмещения ущерба. Поэтому защита личных данных с точки зрения важности законодательных предписаний в этом случае имеет второстепенное значение. Злоупотребление личными данными в противозаконных целях может наказываться штрафами и даже лишением свободы, так что они также достаточно защищены, постановили судьи.

Высшая судебная палата отменила решение двух первых инстанций и постановила, что процесс должен быть начат снова с применением видеозаписи заявителя как улики. При этом ответчик может также опираться на доказательство своих прав на информационное самоопределение. В новом процессе судьи должны принимать решение, учитывая оба этих обстоятельства.

Пока что их вердикт не приобрел характер закона и последующие решения других судов будут иметь единичный характер. Критики требуют от правительства ФРГ законодательного разрешения использования видеокамер для доказательств виновности нарушителей правил дорожного движения. Однако после решения высшей судебной палаты, по всей вероятности, многие автолюбители приобретут камеры для установки в своих машинах. Ведь они находятся в свободной продаже по всей Германии. Как показал опрос союза программистов Bitkom, 80 процентов немецких водителей с удовольствием бы использовали видеокамеры в своих машинах. Пока что, однако, их установили лишь восемь процентов всех автовладельцев ФРГ.