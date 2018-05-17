В Волгограде расследуют сход с рельсов грузового поезда с цементом

В Волгограде возбудили дело по факту схода с рельсов шести вагонов грузового поезда с цементом. В результате происшествия, случившегося на станции Серебряково в Михайловке Приволжской железной дороге был нанесен крупный ущерб.

— Утром 15 апреля при отправлении грузового поезда в составе 42 вагонов со станции Серебряково на двойном перекрестном стрелочном переводе сошли с рельс шесть вагонов. В результате схода были повреждены как сами вагоны, так и железнодорожные пути, — сообщили V1.ru в Южной транспортной прокуратуре. — Приволжской железной дороге причинен материальный ущерб в размере 2,2 миллиона рублей.

По информации ведомства, причиной схода вагонов стало нарушение правил содержания пути, повлекшее смещение рельс. Дело расследует волгоградский следственный отдел на транспорте.

15 апреля V1.ru сообщал о происшествии в Михайловке. Поврежденными оказались вагоны грузового поезда № 2824, который следовал со станции Максима Горького.