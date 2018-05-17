Воткнувший в пенсионерку отвертку пережил страшную трагедию

По словам Алисы (имя изменено — прим.) в 16 лет Влад пережил страшную трагедию. Они с лучшим другом попали в аварию. Парень погиб на глазах у Влада, а сам получил тяжелую травму ноги и перелом ребра.

После трагедии парню было тяжело, не хватало поддержки, поэтому Алиса и Влад стали хорошо общаться. Девушка навещала его в больнице, старалась помочь. Они сблизились, когда парень поправился. По её словам, он был обычным молодым человеком, вёл себя нормально для пережившего трагедию подростка. Но один факт омрачал их общение — парень употреблял спиртное. Выпив, Влад становился агрессивным: кричал, матерился, хватал за руки. Пьяные вспышки ярости и стали причиной их разрыва.

Позже Влад поступил в Технологический колледж №34 (ПУ 111). Однокурсники описали его news.ru как ничем не примечательного парня. Никому из тех, с кем удалось пообщаться он не запомнился, Влад совсем не выделялся. Это был обычный студент, не проявлявший агрессии. Странных увлечений парня, знакомые так же не примечали.