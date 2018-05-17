Дрались и палили из пистолетов: 70 человек устроили побоище в Брагино

В Брагино произошла настоящая потасовка между лицами кавказской национальности. Причём, не потасовка, а настоящая массовая драка, в которой приняли участие около 70 человек. Об этом нам рассказал источник. По его словам, он стал очевидцем происходящего.

— Всё происходило вчера вечером около половины 11 у кинотеатра «Победа» в Брагино. Человек 70 стреляли и дрались. У них была пневматика, они бежали и стреляли друг в друга. Они там везде были, потом даже на дорогу выбежали и мешали проезжать машинам. Потом подъехали патрульные, — рассказал наш источник.

«Ярнет» предоставил нам эксклюзивные кадры с места событий. На камерах видно, как большая толпа людей бежит в одном направлении, а позже подъезжают полицейские.