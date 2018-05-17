В Сургуте неизвестный выстрелил в девушку из пневматического оружия

В Сургуте девушку ранили в ногу из травматического пистолета. Альфия Ахунова всего лишь спокойно прогуливалась по городу. Вместе с мужем девушка обратилась в полицию, где они предоставили свои показания. Полиция уже начала проверку.

Сургутянка Альфия Ахунова гуляла вечером вместе с мужем и с друзьями семьи. Рядом с домом, стоящим на улице Крылова, она почувствовала сильную боль в ноге. Оказалось, что неизвестный выстрелил в нее из пневматического пистолета. Пуля насквозь прошла кожаный сапог и осталась в ноге пострадавшей.

По словам сургутянки, ее остановила резкая боль в левой ноге. По ощущениям было похоже на удар камнем или дубинкой.

«Я подумала, что, наверное, отскочил камень от проезжей части от машины. Приспустила сапог и увидела, что у меня на капроновых колготках маленькая дырочка. Я потрогала ладошкой на ладошке увидела кровь», — рассказала Альфия Ахунова журналистам «Сургутской трибуны».

После этого девушка обратилась за медицинской помощью. В Сургутском травмцентре был сделан рентгеновский снимок. В ноге Альфии была обнаружена пуля от пневматического пистолета. Врачи провели операцию под общим наркозом, чтобы ее извлечь.

Кстати, пост о случившемся появился в соцсети в группе К-Информ. Происшествие произошло 7 мая в 22:15. Пользователи пишут: «Это скорей всего пневматика с доработанной пружиной и оптикой, такие сейчас продаются кому и сколько угодно».