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Движение через путепровод по ул. Полтавской в Самаре откроют 17 мая
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Движение через путепровод по ул. Полтавской в Самаре откроют 17 мая 

Волга Ньюс 17 мая 2018
Как сообщает сайт областного правительства, временные дорожные знаки, запрещающие движение, будут демонтированы подрядной организацией.
Путепровод является одним из этапов капремонта Красноглинского шоссе, который осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На путепроводе проведена замена конструкций пролетного строения, уширен габарит проезжей части с трех до четырех полос движения, уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены водоотводные лотки.
Напомним, движение по путепроводу было закрыто летом прошлого года.
Сдача в эксплуатацию путепровода планируется в августе текущего года. К этому моменту на объекте будут устроены тротуары, оборудованные лестничными спусками, установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка.
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