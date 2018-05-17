Движение через путепровод по ул. Полтавской в Самаре откроют 17 мая

Как сообщает сайт областного правительства, временные дорожные знаки, запрещающие движение, будут демонтированы подрядной организацией.

Путепровод является одним из этапов капремонта Красноглинского шоссе, который осуществляется в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На путепроводе проведена замена конструкций пролетного строения, уширен габарит проезжей части с трех до четырех полос движения, уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены водоотводные лотки.

Напомним, движение по путепроводу было закрыто летом прошлого года.

Сдача в эксплуатацию путепровода планируется в августе текущего года. К этому моменту на объекте будут устроены тротуары, оборудованные лестничными спусками, установлено барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка.