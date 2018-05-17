В центре Волгограда второй раз за день отсановили движение траспорта

В Центральном и Дзержинском районах Волгограда в эти минуты весь транспорт снова замер у обочин. Водители второй раз за день ждут, когда по улицам пронесется кортеж Валентины Матвиенко . Спикер Совета Федерации РФ покидает город-герой на Волге. Сегодня, 17 мая, утром V1.ru сообщал о предстоящем визите главы Совфеда в Волгоград. Когда Валентина Матвиенко приземлилась в волгоградском аэрпорту и отправилась на встречу с губернатором в администрацию региона, об этом узнали многие горожане. Волгоградцам, находимвшимся в дороге на центральных улицах, пришлось постоять в пробке. На совещание с Андреем Бочаровым Валентина Матвиенка ехала на проспект Ленина к 12:00. Именно в рабочий полдень центр Волгограда и проспект Жукова в Дзержинском районе оказались полностью обездвижены. Аналогичная ситуация в точности повторилась через три часа. Проспект Ленина и волгоградцы замерди около 15:00, когда спикер Совета Федерации отправилась в обратный пусть.