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В центре Волгограда второй раз за день отсановили движение траспорта
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В центре Волгограда второй раз за день отсановили движение траспорта 

v1.ru 17 мая 2018
Фото: v1.ru
В Центральном и Дзержинском районах Волгограда в эти минуты весь транспорт снова замер у обочин. Водители второй раз за день ждут, когда по улицам пронесется кортеж Валентины Матвиенко. Спикер Совета Федерации РФ покидает город-герой на Волге.
Сегодня, 17 мая, утром V1.ru сообщал о предстоящем визите главы Совфеда в Волгоград. Когда Валентина Матвиенко приземлилась в волгоградском аэрпорту и отправилась на встречу с губернатором в администрацию региона, об этом узнали многие горожане. Волгоградцам, находимвшимся в дороге на центральных улицах, пришлось постоять в пробке.
На совещание с Андреем Бочаровым Валентина Матвиенка ехала на проспект Ленина к 12:00. Именно в рабочий полдень центр Волгограда и проспект Жукова в Дзержинском районе оказались полностью обездвижены.
Аналогичная ситуация в точности повторилась через три часа. Проспект Ленина и волгоградцы замерди около 15:00, когда спикер Совета Федерации отправилась в обратный пусть.
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