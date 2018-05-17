Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства 

Презентация ŠKODA KODIAQ локального производства состоится 19-20 мая. Теперь ŠKODA KODIAQ стал ближе и доступнее, от 1339000 рублей.
Два мира — одно решение: ŠKODA KODIAQ
Мы живем в стремительном ритме. И только меняя такую привычную для нас городскую суету на покой и красоту природы, замечаем разницу в окружающем нас мире.
Это всего лишь один из примеров, а их — сотни:
когда необходим надежный и практичный автомобиль, но нельзя поступиться статусностью и дизайном;
когда важны комфорт и отличная вместимость, но нельзя пренебречь динамикой и маневренностью;
когда на первый план выходят технологичность, но экономичность и интуитивность и легкость управления мультимедийной системой не менее важны.
Список можно продолжать… Объединить два таких важных для нас мира, сделать пространство комфортным и безопасным, позволяет ŠKODA KODIAQ!
Ярославцев приглашают первыми оценить дуализм ŠKODA KODIAQ в рамках большого тест-драйва. Каждый сможет оценить ŠKODA KODIAQ не только на городских трассах, но и испытать его во внедорожных условиях.
А в дилерском центре гостей будут ждать викторины и конкурсы, а так же:
море подарков;
шоу по приготовлению нитромороженого и его дегустация;
классные мастер-классы;
крутой фотограф;
места для селфи;
увлекательный тест-драйв!
Вход свободный.
19 и 20 мая, начало в 11:00.
По адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33Автомир Богемия ЯрославльТелефон для дополнительной информации: + 7 (4852) 58-70-58