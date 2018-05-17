Ещё
Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства 

76.ru 17 мая 2018
Фото: 76.ru
Презентация ŠKODA KODIAQ локального производства состоится 19-20 мая. Теперь ŠKODA KODIAQ стал ближе и доступнее, от 1339000 рублей.
Два мира — одно решение: ŠKODA KODIAQ
Мы живем в стремительном ритме. И только меняя такую привычную для нас городскую суету на покой и красоту природы, замечаем разницу в окружающем нас мире.
Это всего лишь один из примеров, а их — сотни:
когда необходим надежный и практичный автомобиль, но нельзя поступиться статусностью и дизайном;
когда важны комфорт и отличная вместимость, но нельзя пренебречь динамикой и маневренностью;
когда на первый план выходят технологичность, но экономичность и интуитивность и легкость управления мультимедийной системой не менее важны.
Список можно продолжать… Объединить два таких важных для нас мира, сделать пространство комфортным и безопасным, позволяет ŠKODA KODIAQ!
Ярославцев приглашают первыми оценить дуализм ŠKODA KODIAQ в рамках большого тест-драйва. Каждый сможет оценить ŠKODA KODIAQ не только на городских трассах, но и испытать его во внедорожных условиях.
А в дилерском центре гостей будут ждать викторины и конкурсы, а так же:
море подарков;
шоу по приготовлению нитромороженого и его дегустация;
классные мастер-классы;
крутой фотограф;
места для селфи;
увлекательный тест-драйв!
Вход свободный.
19 и 20 мая, начало в 11:00.
По адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33Автомир Богемия ЯрославльТелефон для дополнительной информации: + 7 (4852) 58-70-58
76.ru: последние новости
Именинников бесплатно прокатят на колесе обозрения В Ярославле со стадиона «Спартаковец» оторвали лавки На колесо обозрения повесили первую кабинку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение