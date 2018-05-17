Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства

Презентация ŠKODA KODIAQ локального производства состоится 19-20 мая. Теперь ŠKODA KODIAQ стал ближе и доступнее, от 1339000 рублей.

Два мира — одно решение: ŠKODA KODIAQ

Мы живем в стремительном ритме. И только меняя такую привычную для нас городскую суету на покой и красоту природы, замечаем разницу в окружающем нас мире.

Это всего лишь один из примеров, а их — сотни:

когда необходим надежный и практичный автомобиль, но нельзя поступиться статусностью и дизайном;

когда важны комфорт и отличная вместимость, но нельзя пренебречь динамикой и маневренностью;

когда на первый план выходят технологичность, но экономичность и интуитивность и легкость управления мультимедийной системой не менее важны.

Список можно продолжать… Объединить два таких важных для нас мира, сделать пространство комфортным и безопасным, позволяет ŠKODA KODIAQ!

Ярославцев приглашают первыми оценить дуализм ŠKODA KODIAQ в рамках большого тест-драйва. Каждый сможет оценить ŠKODA KODIAQ не только на городских трассах, но и испытать его во внедорожных условиях.

А в дилерском центре гостей будут ждать викторины и конкурсы, а так же:

море подарков;

шоу по приготовлению нитромороженого и его дегустация;

классные мастер-классы;

крутой фотограф;

места для селфи;

увлекательный тест-драйв!

Вход свободный.

19 и 20 мая, начало в 11:00.

По адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33Автомир Богемия ЯрославльТелефон для дополнительной информации: + 7 (4852) 58-70-58