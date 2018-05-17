Почему Беларуси стоит инвестировать в электромобили

С одной стороны, согласно исследованиям шведской аналитической группы EV-Volumes, в конце прошлого года количество электрокаров в мире составляло уже более трех миллионов. А за это год, по прогнозам аналитиков, их число должно увеличиться почти в два раза и преодолеть отметку в пять миллионов.

Столь стремительное покорение рынка обусловлено не только техническим прогрессом. Во-первых, в мире развернулась тотальная борьба за экологию. Именно поэтому Китай и ряд европейских стран проводят политику электрификации авторынка, предоставляя льготы для экологичного транспорта. Норвегия, например, еще два года назад заявляла о намерении с 2025 года прекратить регистрацию новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Во-вторых, за последний год разработчики электрокаров значительно продвинулись в разработках батарей без подзарядки. В-третьих, расширилась сеть дозаправок. Так, недавно в Швеции была представлена по-настоящему инновационная технология — двухкилометровый участок трассы, ведущей к аэропорту Стокгольма, оборудовали рельсами, проводящими электрический ток. Специалисты рассчитывают, что благодаря такой технологии популярность электромобилей в стране должна подскочить. А к 2030 году шведы намерены окончательно отказаться от использования углеводородного топлива.

В-четвертых, общие затраты на эксплуатацию электромобилей в итоге оказываются меньше, чем расходы владельцев бензиновых или дизельных авто. Чуть ли не все мировые производители заявили о стратегии массового выпуска электрокаров в перспективе от трех до 15 лет. Одна из первых о смене приоритетов к 2025 году заявила Toyota . Ранее о подобных планах рассказали Volvo Jaguar . А Volkswagen — нынешний лидер автомобильной отрасли — планирует уже к середине следующего десятилетия продавать не менее миллиона электромобилей в год. К этой же дате другой гигант автопрома, BMW , намерен выпустить 12 полностью электрических моделей.

А как обстоит ситуация в Беларуси? «Это будущее страны. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания», — предупредил еще летом прошлого года Александр Лукашенко , протестировав электромобиль Tesla . Глава государства тогда обратил внимание, что создание автомобилей на электрической тяге совпадает с завершением строительства в Беларуси АЭС. Энергия мирного атома позволит сократить потребление природного газа и создать приличный профицит электроэнергии.

По образному выражению Лукашенко, Беларусь «к счастью, попала в струю», имея ввиду, что современный мировой тренд — это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом", — подчеркнул белорусский лидер.

Задача перед наукой и инженерной мыслю страны главой государства была сформулирована предельно ясно: быть электромобилям в Беларуси. Уже в конце апреля этого года стало известно, что специалисты академии наук в Минске работают над созданием не одного, а нескольких типов электрокаров.

Как известно, ключевой компонент этой отрасли — батарея автомобиля. Сейчас мировые умы заняты тем, как уменьшить ее вес, повысить энергоемкость, умножить продолжительность работы без подзарядки. И если белорусским разработчикам удастся совершить прорыв в производстве батарей, он придаст стремительный импульс развитию перспективной отрасли. Более того, это повысит конкурентоспособность отечественного электромобиля и на зарубежном рынке. Эксперты склонны считать эту исследовательскую программу удачной областью для инвестиций, особенно с учетом предполагаемых дивидендов в случае успешных разработок.

Правда, экономисты предостерегают: да, электромобильная тема в тренде, но относительно молодая, и поэтому перед инвестированием в нее необходимо проводить тщательные маркетинговые исследования. «Прогресс не остановить, и развитие рынка электромобилей, как в мире, так и в Беларуси, неизбежно, — уверена директор группы компаний А-100 АЗС Анна Красовская, статью которой цитирует сегодня БЕЛТА.

Понятно, что „за один день“ электромобили не вытеснят с рынка машины на углеводородах. На это понадобится определенное время, возможно, даже десятилетие, размышляет автор статьи. Но рано или поздно „безмерная батарея“ для электрокаров, которая позволит передвигаться на большие расстояния без подзарядки, станет ожидаемым прорывом XXI века. А учитывая твердые намерения государства производить собственные электрокары, „они будут весьма привлекательны по стоимости и условиям покупки на фоне машин с двигателями внутреннего сгорания“, — прогнозирует Анна Красовская.

По ее мнению, с развитием рынка электромобилей розничная торговля нефтепродуктами может столкнуться с серьезными проблемами. На этом фоне отдельные компании уже задумываются о диверсификации бизнеса в сторону „зеленой“ энергии. „В бизнесе, как и в шахматах, нужно думать на несколько ходов вперед. И поэтому наша компания уже сейчас рассматривает возможность участия в различных проектах электромобильного рынка. Лучше возглавить техническую революцию в этой отрасли, чем потом пытаться вскочить в последний вагон“, — отмечает директор группы компаний А-100.