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ОНФ отметил в Орле брошенные отфрезерованными дороги
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ОНФ отметил в Орле брошенные отфрезерованными дороги 

РИА 57 18 мая 2018
Фото: РИА 57
Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» провели мониторинг состояния дорожного полотна на улицах Орла.
Они отметили, что улица Автовокзальная, которая имеет один из высоких рейтингов голосования на карте «убитых» дорог, отфрезерована, но новый асфальт не положен. Аналогичная ситуация была отмечена общественниками по улице Герцена, а также на Октябрьской (от Полесской до Красноармейской).
Среди тех дорог, что отремонтировали, «фронтовики» отметили улицы Гостиную, Ломоносова, Комсомольскую (от МОПРа до Комсомольского переулка).
ОНФ призывает администрацию Орла обратить внимание на необходимость первоочередного ремонта улиц там, где идет наиболее сильный поток автомобилей и много ям. Орловцам напомнили о возможности внести свои замечания на карту «убитых» орловских дорог.
Напомним, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поручал городским властям завершить ямочный ремонт до 15 мая. Пока работы еще далеки до финала.
Сообщение ОНФ отметил в Орле брошенные отфрезерованными дороги появились сначала на РИА 57.
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