Более 60 добровольцев проверили, как идет ремонт дорог в Красноярске

Добровольцы собрались, что бы проверить ремонт дорог в Красноярске. Вместе с ними промежуточные результаты ремонта оценили представители подрядчика и сотрудники «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства». Об этом сообщил сайт газеты «Городские Новости».

Общественники посетили улицу Свердловскую. Вместе с ними был руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков . Им предложили осмотреть отремонтированные дороги и протестировать пешеходный переход. Среди добровольцев была Ольга Шикунова. Девушка передвигается на коляске. Пешеход ей не понравился.

«Без посторонней помощи воспользоваться переходом я пока не смогу, уклон асфальтного покрытия слишком большой», — Ольга Шикунова.

Подрядчик заявил, что устранит все замечания добровольцев в ближайшее время.

Начался снос павильонов в Красноярске. Первые сооружения уберут на на улице Карла Маркса на остановке «Улица Перенсона».