Более 60 добровольцев проверили, как идет ремонт дорог в Красноярске 

Добровольцы собрались, что бы проверить ремонт дорог в Красноярске. Вместе с ними промежуточные результаты ремонта оценили представители подрядчика и сотрудники «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства». Об этом сообщил сайт газеты «Городские Новости».
Общественники посетили улицу Свердловскую. Вместе с ними был руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков. Им предложили осмотреть отремонтированные дороги и протестировать пешеходный переход. Среди добровольцев была Ольга Шикунова. Девушка передвигается на коляске. Пешеход ей не понравился.
«Без посторонней помощи воспользоваться переходом я пока не смогу, уклон асфальтного покрытия слишком большой», — Ольга Шикунова.
Подрядчик заявил, что устранит все замечания добровольцев в ближайшее время.
Начался снос павильонов в Красноярске. Первые сооружения уберут на на улице Карла Маркса на остановке «Улица Перенсона».