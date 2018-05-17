Совет автолюбителям: где массово штрафуют водителей новые камеры ГИБДД

Массовый выезд дачников на загородный отдых в майские праздники принес подмосковному бюджету огромные деньги, и, судя по всему, моторизованные отдыхающие будут пополнять казну и дальше. Это уже свершившийся факт, подтвержденный статистикой.

Открытие дачного сезона-2018, помимо хорошей погоды и мощных приступов аллергии у подверженных этому недугу граждан, ознаменовалось еще одним замечательным событием на дорогах Подмосковья. Тут чуть ли не в единочасье заработали сотни новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Власти тщательно готовились к открытию этого своеобразного «охотничьего сезона», когда сотни тысяч изголодавшихся по теплу и природе горожан ломанутся по подмосковным трассам. Именно ради сбора штрафного «урожая» с конца апреля на дорогах региона заработали, судя по официальным сообщениям, аж 1211 комплексов видеофиксации — 1011 стационарных и 200 мобильных.

Теперь не ведающих о новых «ловушках» дачников начали штрафовать за превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора и т.п. Нарушать ПДД не стоит, это понятно. И камеры, согласно изначальной задумке, предназначаются для борьбы с этим. Однако то, как воплощается в жизнь эта идея, подталкивает к поиску совершенно иных объяснений.

Повод задуматься о том, зачем и с какой целью развешиваются новые комплексы автоматической фиксации на наших дорогах, дала невинная попытка подсчитать количество рубежей автоматического контроля скорости на маршруте, по которому ваш корреспондент часто мотается на дачу, — по Пятницкому шоссе.

Там некоторое время назад почти везде развесили знаки ограничения скорости на уровне 50 км/ч и одновременно установили несколько новых комплексов автоматической фиксации. Но в процессе первомайской поездки пришлось испытать некий шок. От пробочного безделья начал считать встреченные комплексы и выяснил, что от КВАД до поворота на Зеленоград (на Кутузовское шоссе) придется проехать под объективами 25 камер — именно столько их тут приходится на 19 километров дороги!

Это открытие оказалось тем поразительнее, что, например, на всем Калужском шоссе от КВАД до «первой бетонки» А107 можно насчитать всего три (3) камеры автоматической фиксации. Это на 25 километров дороги. Если поверить, что камеры расставляют, ориентируясь на одну лишь аварийность, получается, что на Пятницком шоссе аварий в 10 раз больше, чем на Калужском? Верится с трудом.

А возьмем замечательную, только что реконструированную в ближнем Подмосковье многополосную Новорижскую трассу — М9 «Балтия». Куча хваленых немецких автобанов, где вообще отменены скоростные лимиты, ей и в подметки не годятся. На «Риге» максимальная разрешенная скорость равна 110 км/ч. И на отрезке КВАД—«первая бетонка» в последнее время появилось 17 стационарных камер контроля скорости. Для справки: на участке «платной Ленинградки» М11, где формально установлен тот же 110-километровый скоростной лимит, автоматический контроль скорости вообще не ведется. Вот только не надо говорить, что 12-полосная «Новая Рига» в 17 раз опасней 4-полосного «платника»…

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