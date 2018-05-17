Сравниваем лимузины мировых лидеров

В сети активно обсуждают новый автомобиль Владимира Путина , продемонстрированный публике на инаугурации президента. Американские журналисты уже успели сравнить его с лимузином Дональда Трампа . «Вечерка» решила пойти еще дальше и сравнить оба автомобиля с « Мерседесом » северокорейского лидера.

Фотография лимузина Ким Чен Ына , окруженного бегущими сотрудниками охраны, уже не первую неделю веселит пользователей интернета. Живой кортеж окружает бронированный Mercedes-Benz S600 Pullman guard. Интересно, что похожая модель недавно выставлялась на одном из российских сайтов как авто, на котором когда-то ездил Владимир Путин. Все достаточно стандартно: лимузин из бронированной стали, способный выдержать выстрел из гранатомета. Под капотом — двигатель объемом 5,5 литра мощностью 517 лошадиных сил.

А вот говоря о лимузине Дональда Трампа, хочется начать с его названия. Прокаченные кадиллаки , на которых возят американского президента, носят грозное имя «Зверь». Кто знает, какие именно комплексы отвечали за выдумку столь оригинального названия…

Счет — 1:0 в пользу американского лимузина. Похоже, господину Ким Чен Ыну просто не хватило фантазии, чтобы придумать броское имя своему авто.

«Крепость на колесах» президента Трампа собрана из стали, алюминия, титана, керамики и стекловолокна. Кроме защиты от огнестрельного оружия, автомобиль может спасти пассажиров от химической атаки. Внутри — полноценный командный пункт со всеми средствами связи, а дверь автомобиля весит как дверь 757-го «Боинга». Колеса укреплены кевларом, так что даже с пробитыми покрышками «Зверь» продолжит движение.

У «американца» двигатель V8. В «Кортеже» Владимира Путина установлен такой же. Здесь мы на равных.

А вот северокорейский лидер пока проигрывает в гонке лимузинов. Хотя как знать… По данным одного из американских изданий, в одну из машин Ким Чен Ына встроен настоящий туалет… Счет — 1:1.

Хорошо забытое старое

Первым автомобилем семьи президента России был «Запорожец» 1972 года выпуска, цвета с элегантным названием «Белая ночь». Известность эта машина приобрела в 2006 году — во время саммита «большой восьмерки» Владимир Путин показал ее тогдашнему президенту США Джорджу Бушумладшему. Интересный факт: эту машину мама будущего президента выиграла в лотерею. Тогда родители решили отдать «Запорожец» Владимиру Владимировичу.

СПРАВКА

Российский проект «Кортеж» — неофициальное название автомобиля, разработанного специально для президента РФ. Первый раз лимузин продемонстрировали широкой публике на инаугурации Владимира Путина. Тогда же стало известно, что автомобили будут выпускаться под названием Aurus — от слов Aurum (золото) и Russia (Россия). Они будут производиться серийно, в небольших количествах.