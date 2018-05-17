Транспортная реформа: Ялта откажется от маршруток

В рамках заявленной оптимизации движения автотранспорта, администрация города Ялта намерена отказаться от использования маршрутных такси в центральной части города. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов. «Через центр сегодня ходит 160 маршруток. В часы пик на Спартаке находится тысяча пассажиров, и такое же количество на автовокзале. Если мы запустим через центр 17 троллейбусов, которые будут ходить с интервалом в 3-5 минут, то они вполне справятся с таким пассажиропотоком», — заверил чиновник.

Однако, некоторые эксперты считают, что эти меры могут отказаться недостаточными.

«Убрать из центра маршрутки это, безусловно, хорошо. Но полностью разгрузить город можно только с использованием полноценных пассажирских автобусов. Сейчас в городе правят бал частные перевозчики, а им не выгодно содержать большие автобусы. В свое время старенькие Икарусы вполне покрывали потребности города. Думаю, что стоит вернутся к этой концепции, но без соответствующего участия государства это сделать вряд ли получится», — отметил бывший директор 62 автотранспортного предприятия города Ялта Станислав Рогальский.

Напомним, что администрация Ялты заявила о намерении построить перехватывающие парковки на въезде в город и сократить количество пешеходных переходов ради оптимизации дорожного движения.