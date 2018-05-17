Мак Миллер арестован за вождение в нетрезвом виде

С момента расставания Арианы Гранде и Мак Миллера прошла всего неделя, а рэпера уже успели арестовать за вождение в нетрезвом состоянии. Видимо, расставание было инициировано певицей, а Мак до сих пор не может отойти от случившегося и забыть свою возлюбленную.

Фотография: Legion-Media.ru Ариана Гранде и Мак Миллер

Полиция сообщила, что ранее рэпер попал в аварию по своей вине, но сбежал с места преступления. Стражам порядка быстро удалось идентифицировать владельца машины, после чего звезда была арестована. Предположительно, во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По неподтвержденным данным, Мак Миллер уже признал свою вину. Один из служащих участка, куда он был доставлен, сказал, что рэпер был самым вежливым и приятным человеком из всех, кого он когда-либо видел.