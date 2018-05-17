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Мак Миллер арестован за вождение в нетрезвом виде
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Мак Миллер арестован за вождение в нетрезвом виде 

Журнал ОК! 17 мая 2018
С момента расставания Арианы Гранде и Мак Миллера прошла всего неделя, а рэпера уже успели арестовать за вождение в нетрезвом состоянии. Видимо, расставание было инициировано певицей, а Мак до сих пор не может отойти от случившегося и забыть свою возлюбленную.
Фотография: Legion-Media.ru Ариана Гранде и Мак Миллер
Полиция сообщила, что ранее рэпер попал в аварию по своей вине, но сбежал с места преступления. Стражам порядка быстро удалось идентифицировать владельца машины, после чего звезда была арестована. Предположительно, во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По неподтвержденным данным, Мак Миллер уже признал свою вину. Один из служащих участка, куда он был доставлен, сказал, что рэпер был самым вежливым и приятным человеком из всех, кого он когда-либо видел.
Напомним, что незадолго до происшествия Ариана поделилась трогательным постом в Инстаграм, который посвятила своему экс-бойфренду. Она поблагодарила его и пообещала поддерживать и гордится в будущем. Ариана и Мак начали встречаться летом 2016 года. Сначала влюбленных застали за поцелуями в суши-баре, а потом они дебютировали как пара на Billboard's Hot 100. В разговоре с Эллен Дедженерес Ариана хвасталась, что ей достался очень заботливый и веселый парень, который понимает ее с полуслова.
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