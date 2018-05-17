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Больше 240 отрядов юных инспекторов дорожного движения создано на Вологодчине
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Больше 240 отрядов юных инспекторов дорожного движения создано на Вологодчине 

Вологда.рф 17 мая 2018
Фото: Вологда.рф
45-летие со дня основания отрядов юных инспекторов дорожного движения отмечают сегодня на Вологодчине. В областной столице проходит областной слет юных помощников сотрудников ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на сегодняшний день в разных уголках региона создано более 240 отрядов ИЮД. В них состоят около трех тысяч мальчишек и девчонок. Победители городских и районных этапов приехали в Вологду на областной слет, который проходит на базе Центра профессиональной подготовки и спорта УМВД России по Вологодской области.
В программе слета много интересных и полезных мероприятий. Так, перед школьниками выступят полицейские-кинологи со своими служебными собаками, юные помощники ГИБДД — ученики класса ДПС школы № 7, бойцы специального подразделения «Гром». Также ребята увидят видеоролики, которые сделали сами ребята и которые набрали наибольшее количество голосов членов жюри. На практической части школьники покажут свои знания и умения на этапах «Знатоки ПДД» и «Фигурное вождение велосипеда».
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