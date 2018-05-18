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Автопроизводителей переведут на электронные ОТТС
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Автопроизводителей переведут на электронные ОТТС 

Авторамблер 18 мая 2018
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба ведомства, оформление первых электронных ОТТС с пилотными организациями-производителями начнется уже с осени этого года, а с 2019 года эта услуга станет доступной для всех автопроизводителей. Предполагается, что с переходом на новый формат время оформления ОТТС сократится, упростится последующее получение э-ПТС, а сама процедура выдачи станет более прозрачной.
Напомним, ОТТС — это форма оценки соответствия транспортного средства (шасси) требованиям технического регламента Таможенного союза. Документ дает право на производство и продажу автомобиля, а также на ввоз и растаможивание. ОТТС необходимо для расчета транспортного налога.
Переход на электронные паспорт транспортного средства, напомним, завершится 1 июля 2018 года. Пока же автовладельцы могут заменить паспорт транспортного средства на бумажном носителе на его электронный аналог в инициативном порядке по заявлению.
Фото: РИА «Новости» / Константин Чалабов
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