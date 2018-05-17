История из жизни. Я и не думал, что люди на такое способны!

Эта история случилась, когда я еще был студентом. После прогулки я провел свою девушку домой. Так как на последний автобус я опоздал, а на такси денег не осталось, пришлось идти пешком с одного конца города в другой. И конечно же начинается дождь, я весь мокрый и замерзший следую по своему маршруту. Возле меня останавливается дорогая машина, внутри мужчина с женщиной. Перекинувшись между собой парой слов, они предлагают меня подвезти. Я сказал, что у меня денег нет, но ребята ответили, что деньги им не нужны. «Давай залезай в машину, а то еще простудишься! И возьми там на заднем сидении коньяку глотни, чтоб согреться.» Они спросили у меня адрес и довезли домой.

С тех пор прошло уже много лет. Но эта пара вселила в меня веру в хорошее и в людей! А я по сей день, поздно возвращаясь домой, подвожу всех бесплатно. Жаль только, что в наше время люди считают, что если хорошая машина, значит за рулем какой-то мудак с понтами!

Люди, давайте быть добрее и помогать друг другу!