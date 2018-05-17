В Москве наградят лучших дилеров

Проведение торжественной церемонии запланировано на 24 мая текущего года.

Победителей ежегодной профессиональной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2018» наградят в столице через неделю. В числе организаторов проекта: аналитическое агентство «Автостат» и компания AvitoАвто, а генеральным партнером премии в этом году стало ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» ).

В номинации «Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом» официальным партнером стала банковская группа «Абсолют банк»

Отметим, церемония награждения лучших дилеров состоится уже в четвертый раз. Задачей проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2018» является определение самых передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. Участником конкурса может стать любой российский дилерский центр, занимающийся продажей легковых автомобилей. В этом году конкурс собрал более 530 участников.

В рамках конкурсного отбора участников распределяют по представленным брендам — luxury, премиальный и массовый, а также по месту расположения, а дилерские центры по размеру бизнеса.

Победителей в каждой группе выбирают в следующих номинациях:

Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей

Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом

Лучший дилер / холдинг по организации сервиса

Лучших выбирают на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов. Также имеется специальная номинация «Доверие потребителей», победитель в которой определяется голосами автовладельцев — пользователей площадки AvitoАвто. Дилерская сеть (массового и премиального сегмента), набравшая наибольшее количество голосов, признается лучшей.

По материалам: www.kolesa.ru