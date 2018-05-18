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В воскресенье в Казани перекроют Миллениум
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В воскресенье в Казани перекроют Миллениум 

Казанский Портал 18 мая 2018
В это воскресенье, 20 мая, пройдет Казанский марафон. На время подготовки и проведения соревнований перекроют центральные и просто важные улицы. Казанцам придется непросто.
19-20 мая:
С 14.00 19 мая до 19.00 20 мая на площади Тысячелетия от ул. Ташаяк до Кремлевского моста (Ленинской дамбы) в направлении и на участке к Кремлевскому мосту (Ленинской дамбе);
С 23.00 19 мая до 18.00 20 мая по ул. Право-Булачная в направлении и на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк.
20 мая:
С 8.30 до 12.00 по ул. С. Хакима от ул. Декабристов до кругового движения ул. С. Хакима — ул. Чистопольская; две правые полосы от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольская в сторону ул. Гаврилова; ул. Чистопольская от кругового движения ул. С. Хакима — ул. Чистопольская до съезда с ул. Чистопольская к стадиону «Казань Арена»; проезд вокруг стадиона «Казань Арена»;
С 9.00 до 13.30 по пр. Ф. Амирхана в направлении от ул. С. Хакима до моста Миллениум; мост Миллениум в направлении от ул. С. Хакима до ул. Вишневского; ул. Вишневского от моста Миллениум до ул. Н. Ершова; три полосы движения ул. Н. Ершова от съезда на ул. Вишневского до ул. К. Маркса; три полосы движения ул. К. Маркса от ул. Н. Ершова до ул. Толстого; ул. Толстого от ул. К. Маркса до ул. Большая Красная;
С 9.00 до 14.30 по ул. Большая Красная от ул. Толстого до ул. Батурина, полное перекрытие движения с возможностью сквозных проездов с ул. Пушкина;
С 8.00 до 16.30 по ул. Ташаяк от ул. Лево-Булачная до ул. Саид-Галеева, оба направления;
С 9.00 до 16.30 две полосы движения по ул. Саид-Галеева от ул. Ташаяк до Кировской дамбы;
С 9.00 до 15.00 две полосы движения по Кировской дамбе в направлении и на участке от ул. Ташаяк до ул. Несмелова;
С 9.00 до 15.30 три полосы движения по ул. Несмелова от съезда с Кировской дамбы на ул. Несмелова до ул. Пролетарская;
С 9.30 до 16.00 по ул. Пролетарская от ул. Несмелова до ул. Декабристов;
С 8.00 до 17.00 по ул. Декабристов от ул. Чистопольская до Кремлевского моста (Ленинской дамбы), оба направления;
С 8.00 до 15.30 по ул. С. Хакима от съезда с ул. Декабристов до пр. Ф. Амирхана, оба направления;
С 7.00 до 17.00 по ул. Батурина от съезда с Кремлевской дамбы до ул. Миславского, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. К. Маркса от ул. Батурина до ул. Лобачевского, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Лобачевского от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского, оба направления;
С 7.00 до 14.00 по ул. Дзержинского от ул. Миславского до ул. Чернышевского;
С 9.00 до 14.00 по ул. Дзержинского от ул. Лобачевского до ул. Чернышевского с полным перекрытием обеих сторон движения вокруг парка «Черное озеро»;
С 9.00 до 14.00 по ул. Лобачевского от ул. Дзержинского до ул. Кремлевская, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Кремлевская от ул. Лобачевского до ул. Чернышевскогов, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Чернышевского от ул. Дзержинского до ул. Право-Булачная, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Профсоюзная от ул. Чернышевского до ул. Университетская, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Университетская от ул. Профсоюзная до ул. Островского, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. Островского от ул. Университетская до ул. М. Джалиля, оба направления;
С 9.00 до 14.00 по ул. М. Джалиля в направлении и на участке от ул. Островского до ул. Баумана;
С 7.00 до 14.00 по ул. Профсоюзная от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачная;
С 9.00 до 14.00 по ул. Право-Булачная от ул. Чернышевского до ул. Университетская;
С 9.00 до 15.00 по ул. Лево-Булачная от ул. Университетская до ул. Ташаяк.
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